Земеделски територии в област Сливен, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите

Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Област Сливен | България

Изпълнителна агенция по горите информира за земеделски територии в област Сливен, които са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите.

Списъка можете да намерите в прикачения файл.

