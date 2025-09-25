Изпълнителна агенция по горите информира за земеделски територии в област Сливен, които са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите.
Списъка можете да намерите в прикачения файл.
, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)
Размер: 206KiB | Тип: PDF