25.09.2025 12:28 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Изпълнителна агенция по горите информира за земеделски територии в област Сливен, които са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите.

Списъка можете да намерите в прикачения файл.