25.09.2025 12:34 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 16 минути | 2

Областният управител Чавдар Божурски изиска информация за всички проекти в сферата на водоснабдяването и канализацията в област Сливен. Поводът е ситуацията във водния сектор в страната. Действията на областния управител са с цел по-добра координация между ВиК оператора и общините на територията на област Сливен.

Предоставените данни сочат, че към момента в област Сливен на различен етап (планирани, изготвени и в процес на изпълнение) са общо 38 проекта, като 29 са на общините, а 9 – на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“. 21 приоритетни обекта се нуждаят от финансиране с цел обезпечаване на реализацията на одобрени проекти, а други 7 – от средства за извършване на проектиране и проучване.

В Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България /2014-2023 г./ област Сливен е посочена като район, които през определени сезони, и особено в условията на сухо лято, страда от недостиг на вода. През последните години проблемите се увеличават, като причините имат комплексен характер. Най-важните от тях са: амортизирането на съществуващата ВиК инфраструктура, което води до множество аварии и загуби при преноса на вода до крайния потребител; проблемите с финансирането на инвестиции в изграждането и реновирането на ВиК инфраструктурата; климатичните промени и нарастването на риска от сезонен недостиг на вода.

След извършен обстоен анализ Чавдар Божурски, който е и председател на Асоциацията по ВиК в област Сливен, свика работна среща с участието на Пламен Трифонов, управител на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“, Пламен Иванов, управител на „Напоителни системи – клон Средна Тунджа“, и Петър Митев, експерт в Асоциацията по ВиК.

Основна тема на разговора бе приоритетното финансиране на обекти, заложени в инвестиционните програми на четирите общини, и необходимостта от законодателни промени с цел улесняване на изготвянето и реализирането на проекти в сферата на ВиК. Следва да се облекчат и ускорят следните административни процедури: по съгласуване на проектите с басейновите дирекции към Министерство на околната среда и водите; по учредяване на сервитути на външните трасета; по издаване на разрешения за водоползване; при необходимост да се приемат съответни изменения и допълнения на Закона за водите или да се предвидят разпоредби в този смисъл в проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията.

Особено внимание беше обърнато на състоянието на Водоснабдителна система Червенаково. Този ВиК актив е публична държавна собственост и е разположен на територията на пет общини. Системата е с изтекъл амортизационен срок и е все по-трудно да бъде поддържана от ВиК оператора. Нужни са незабавна преоценка на необходимите водни количества и проектиране на цялостна реконструкция на системата.

В резултат на работната среща областният управител Чавдар Божурски ще информира министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов за ситуацията с водоснабдяването в област Сливен и необходимостта от предприемане на спешни действия от страна на държавата с оглед осигуряване на водоснабдяването на населението.

„Няма опасност от воден режим в град Сливен, но за да се избегнат кризисни ситуации в бъдеще, е необходимо да бъдат взети мерки сега“ – категоричен е областният управител Чавдар Божурски.