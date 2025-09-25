НАЙ-ЧЕТЯЩО ДЕТЕ НА ЛЯТО 2025

25.09.2025 18:36 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Днес, 25 септември 2025 г., Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ тържествено връчи награди на деца, прочели най-много книги през изминалото лято. С радост и гордост ви съобщаваме, че Светозара Василева, ученичка от II „б“ клас, беше отличена с грамота за най-четящо дете от нашето училище за лято 2025.

Малката читателка спечели признанието благодарение на впечатляващия брой книги, които е прочела през ваканционните месеци, както и заради проявения интерес към разнообразна литература – от детски приказки и класически произведения до съвременни автори.

Ръководството на училището и нейните учители изразиха гордост от успеха, като подчертаха, че отличието е пример за любов към книгата и вдъхновение за всички деца.

Събитието се проведе в празнична атмосфера в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен, където бяха връчени и други поощрителни награди за млади читатели.