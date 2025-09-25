Европейски ден на езиците

25.09.2025 20:39 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

На 26 септември отбелязваме богатото езиково и културно многообразие на Европа с Европейския ден на езиците. Този ден подчертава значението на ученето на езици през целия живот и многото начини, по които езиците ни свързват, разширяват хоризонтите ни и обогатяват нашите общества.

Четвъртите класове в ОУ "Елисавета Багряна" и техният учител по английски език госпожа Миглена Танева отбелязаха този ден с дискусии в часовете си през изминалата седмица, песни и викторината "ОТКРИЙ БОГАТСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ", която е създадена по инициатива на Съвета на Европа.

Четвъртокласниците единодушно стигнаха до изводите, че всеки един език ни "отваря прозорец" към различен свят, че ни предоставя нови приятелства, нови възможности за развитие и реализация, че всеки един език ни "построява" нов мост към бъдещето.

На финала всички те извикаха We are happy (Ние сме щастливи!)!