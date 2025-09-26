Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В гр. СЛИВЕН 26.09.2025 г.

Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Бюро по труда-Сливен

09.7.2025 г. 30.9.2025 г. 2 СТРУГАР СЛИВЕН средно

14.7.2025 г. 30.9.2025 г. 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА СЛИВЕН средно

15.7.2025 г. 30.9.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

15.7.2025 г. 30.9.2025 г. 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

16.7.2025 г. 30.9.2025 г. 2 МОНТАЖНИК КЛИМАТИЦИ СЛИВЕН средно

22.7.2025 г. 30.9.2025 г. 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН начално

22.7.2025 г. 30.9.2025 г. 2 ЗИДАРОКОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно

01.8.2025 г. 30.9.2025 г. 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН основно/средно

01.8.2025 г. 30.9.2025 г. 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно

01.8.2025 г. 30.9.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН основно/средно

14.8.2025 г. 30.9.2025 г. 1 ЗАВАРЧИК между с. Крушаре и с. Чокоба средно

18.8.2025 г. 30.9.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

21.08.2025г 30.09.2025г 1 СЕКРЕТАР РЕГИОНАЛНА ДЕГУСТАЦИОННА КОМИСИЯ СЛИВЕН висше

22.08.2025г 30.9.2025 г. 2 ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно

22.08.2025г 30.9.2025 г. 2 ОПАКОВАЧ СЛИВЕН средно

22.08.2025г 30.9.2025 г. 2 ТАПИЦЕР СЛИВЕН средно

26.8.2025 г. 30.9.2025 г. 2 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно

01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно

01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 БЕТОНДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно

01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ СЛИВЕН средно/основно

01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 САНИТАР СЛИВЕН средно/основно

01.9.2025 г. 30.9.2025 г. 10 РАБОТНИК КОНСЕРВНО ПРОИЗВОДСТВО СЛИВЕН средно/основно

02.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно

02.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН средно

03.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

03.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ФАДРОМИСТ СЛИВЕН средно

04.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

11.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 ДЕТЕГЛЕДАЧКА СЛИВЕН средно

15.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

12.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ СЛИВЕН начално/основно

12.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 ДЕЗИНФЕКТОР СЛИВЕН средно

15.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно

15.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 РЕЦЕПЦИОНИСТ, ПРИЕМНА НА ЛЕКАР СЛИВЕН средно

16.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

17.9.2025 г. 30.10.2025 г. 3 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

17.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

17.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 КАСИЕР СЛИВЕН средно

18.9.2025 г. 26.9.2025 г. 1 ПСИХОЛОГ СЛИВЕН висше

19.9.2025 г. 17.10.2025 г. 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА СЛИВЕН средно/основно

01.10.2025 г. 30.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА СОТИРЯ висше

23.10.2025 г. 15.10.2025 г. 1 ПЕДАГОГ СЛИВЕН висше

29.9.2025 г. 26.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК САМУИЛОВО висше

25.9.2025 г. 06.10.2025 г. 1 СТАРШИ ЕКСПЕРТ СЛИВЕН висше

