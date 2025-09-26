26.09.2025 11:40 , Людмила Калъпчиева

„България е стратегическа дестинация за високотехнологични инвестиции в енергетиката и изкуствения интелект“, заяви премиерът Росен Желязков по време на срещата си с президента по глобални въпроси на Meta Platforms Джоел Каплан. Последните развития показват нарастващ интерес от страна на компанията към енергийната инфраструктура на страната и потенциални инвестиции в центрове за данни с изкуствен интелект. От българска страна участие взеха министърът на енергетиката Жечо Станков и Петьо Иванов, изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – нови мощности“ ЕАД.

Премиерът Росен Желязков запозна Джоел Каплан с конкурентните предимства на България, като подчерта, че страната разполага с уникална комбинация от достъп до чиста енергия, висококвалифицирани ИКТ кадри и стратегическо географско положение. „Районът около АЕЦ „Козлодуй“ предлага допълнителни предимства – близост до чисти енергийни източници, отлична оптична свързаност и водните ресурси на река Дунав за охлаждащи цели“, отбеляза министър-председателят.

„Нашата амбиция е, вместо да сме обикновен износител на електрическа енергия, да впрегнем генерацията ѝ от всички източници, включително и възможностите за балансиране на енергията, която имаме за изграждането на дейта центрове. Предпоставка за това са добрата оптична свързаност и човешкият потенциал, с който разполагаме“, сподели след срещата премиерът. Росен Желязков допълни, че е бил запознат с инвестиционните намерения на Meta в Европа. „За нас е важно да комбинираме интереса на американския бизнес – от една страна на производителите на оборудване, а от друга – на крайните ползватели“, заяви още министър-председателят.

Премиерът Росен Желязков акцентира и върху възможностите за стратегически технологични партньорства с Meta. „България е домакин на една от шестте фабрики за изкуствен интелект в ЕС – BRAIN++, с инвестиция от 90 милиона евро в София Тех Парк, съчетана с INSAIT, което ни позиционира като развиващ се регионален център за AI в Югоизточна Европа“, сподели премиерът. Росен Желязков бе категоричен, че страната ни може да си сътрудничи с Meta в ключови области – развитие на изкуствения интелект, енергийна инфраструктура за центрове за данни и образователни и изследователски партньорства. С над 80 000 ИКТ специалисти и голям брой завършващи всяка година, България предлага квалифицирана работна сила за регионалните операции на компанията.

„С тази среща затвърждаваме нашия стремеж за дългосрочно партньорство, което да подкрепя устойчивото развитие, дигиталната трансформация и привличането на високотехнологични инвестиции в България“, завърши премиерът Росен Желязков.