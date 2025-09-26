Празник на гр. Карнобат

26.09.2025 17:05 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 2 часа | 47

На 26 септември 2025 г., когато светата Църква чества успението на свети апостол и евангелист Йоан Богослов, Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений възглави Божествена св. Литургия по повод храмовия празник на църквата „Св. Йоан Богослов“ в град Карнобат. Празникът на храма е и духовен празник на самия град.

В съслужение с митрополита бяха: епархийските съветници ст. ик. Николай Димитров и ст. ик. Павел Гърбов – председател на храма, архиерейският наместник на Карнобатска духовна околия ст. ик. Иван Иванов, духовните надзорници ик. Йоан Петров и ик. Панайот Сотиров, както и прот. Серафим Димитров, прот. Ромил Георгиев и гостуващият свещеник ик. Павел Максимов от гр. Шабла и архидякон Поликарп.

Храмът бе изпълнен с множество богомолен народ, дошъл да почете небесния покровител на града и да съучаства в общата радост.

В края на Литургията митрополит Арсений произнесе архипастирско слово, в което говори за живота, служението и духовното наследство на свети апостол и евангелист Йоан Богослов – апостола на любовта, който ни остави завета: „Да любим един другиго“. Владиката пожела Божията благодат и молитвите на светеца да укрепват вярващите в Карнобат и целия край.

Снимки от св. Литургия