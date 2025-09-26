Посещение на Сливенския митрополит Арсений в Община Карнобат

26.09.2025 17:06 , Канцелария (Сливенска митрополия)

По повод празника на град Карнобат – деня на свети апостол и евангелист Йоан Богослов – Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений посети кмета на града г-н Георги Димитров в сградата на Общината.

Архиереят бе придружен от ст. ик. Павел Гърбов – председател на храм „Св. Йоан Богослов“, архидякон Поликарп и г-н Рафаил Янакиев – сътрудник на митрополита.

По време на срещата бяха обсъдени съвместни инициативи между Църквата и Община Карнобат. Сред тях особено внимание бе отделено на възможността да се извърши тържествено богослужение в средновизантийската крепост Маркели, както и на възстановяването на старата традиция в празничния ден 26 септември, след св. Литургия с литийно шествие да се изнася иконата на светеца – небесен покровител на града – и да се отслужва молебен на централния площад за здравето и благоденствието на жителите на Карнобат.

В знак на уважение митрополит Арсений поднесе в дар на кмета Георги Димитров икона на Пресвета Богородица и книги – издания на Сливенска св. митрополия. От своя страна г-н Димитров подари на владиката картина на храм „Св. Йоан Богослов“ – духовното сърце на града.