Специален гост в Европейския ден на спорта

На 26 септември 2025 г. в нашето училище отбелязахме Европейския ден на спорта с истински празник на движението и спортния дух. Специален гост на събитието беше световният шампион по борба г-жа Станка Златева, която вдъхнови учениците от 3. клас със своята сила, воля и постигнати успехи.

В спортния салон помощник треньори и деца, трениращи борба, представиха демонстрации на основни техники от тренировъчния процес, а публиката наблюдава с голям интерес и ентусиазъм, аплодираше всяка тяхна стъпка и активно участваше в спортните игри, организирани за празника.

Денят се превърна в незабравимо преживяване, което мотивира децата да спортуват, да бъдат активни и да следват примера на големите шампиони.