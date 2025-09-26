Националният пленер „Нарисувани усещания“ в Свиленград завърши с откриването на изложба

26.09.2025 20:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 21

С тържествено откриване на изложба в Арт галерията на Свиленград приключи 11-тото издание на Националния художествен пленер „Нарисувани усещания“. В рамките на пет дни десет художници от различни градове на България твориха заедно, вдъхновени от красотата на Свиленград и неговия край.

Създадени бяха 20 платна, разнообразни по стил и техники, които изобразяват впечатленията на авторите от града и региона. Петте дни на съвместна работа в ателието на галерията и навън в околността създадоха чудесна симбиоза между 10 напълно различни светогледа и художествени търсения.

Сред участниците тази година бе и отец Валентин Георгиев – свещеник от Поморие и представител на Сливенска митрополия, чиято живопис зае достойно място в изложбата. В изказването си той сподели:

„За мен беше чест и удоволствие да участвам в този пленер! Най-сърдечно благодаря на организаторите и домакините от Община Свиленград и галерията! Никога няма да забравя тези дни, защото те ми дадоха преди всичко нови приятели! Свиленград, който е известен със своя мост, се оказа, че може да изгражда и духовни мостове – между различни изкуства, религии, етноси и пр. Бог да благослови всички организатори и участници!“

Изложбата ще остане в Арт галерия Свиленград един месец, след което творбите ще бъдат експонирани в обществени сгради в града, за да носят радост и вдъхновение на жителите и гостите.

Пленерът се организира от Община Свиленград по повод 5 октомври – празника на града.