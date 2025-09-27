Празникът на село Момина църква

27.09.2025 14:39 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 4 часа | 33

На 27 септември 2025 г., по повод празник на село Момина църква в община Средец, Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений отслужи тържествена св. Литургия в храм „Св. преп. Петка Търновска“. С митрополита съслужиха архим. Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, ст. ик. Николай Димитров, старши епархийски съветник, прот. Дамян Плачков, предстоятел на храма, прот. Димитър Петрушев и архид. Поликарп.

На богослужението присъстваха г-н Иван Кичев, кмет на община Средец, г-жа Калина Колева, кмет на селото, както и многобройните жители и гости на Момина църква.

В края на св. Литургия Негово Високопреосвещенство се обърна с архипастирско слово към всички, поздравявайки ги с празника на селото. Владиката благослови богомолците и раздаде за духовна полза книжките „Стослов“ издание на Сливенска св. митрополия.

Снимки от св. Литургия