Режим на водата във Велико Търново и в областта няма да има. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров, който заедно с министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и на околната среда и водите Манол Генов проведоха работна среща в община Велико Търново с Даниел Панов и с кметове от областта. В срещата участваха и народни представители от Велико Търново, както и областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева. Зафиров, който е и председател на Националния борд по водите, коментира, спекулациите, в това число и чисто политически, направени в последните седмици за режим на водата в областта, като „безпочвени“.

„Те имат за цел да всяват страх и паника сред хората и да обслужват само и единствено политически интереси“, каза Зафиров.

Вицепремиерът апелира към политиците да не всяват излишни страхове в хората.

Той бе категоричен, че като ръководител на Националния борд по водите институциите няма да допуснат незаконно ползване на питейна вода.

Относно превантивните действия на Борда в област Велико Търново, където в някои населени места, има проблеми с водоснабдяването, министър Иван Иванов заяви, че действията на кмета Даниел Панов, са навременни и проектът за използването на язовир „Александър Стамболийски“ ще реши проблемите на няколкото общини тук, където има нарушено водоподаване.

В момента по Закона за държавния бюджет, бе включено финансиране за община Велико Търново, която да започне проектирането и предпроектното проучване за въпросния водопровод, така че той да бъде включен във водопреносната система за питейно битови нужди.

„Той ще реши проблема на няколко области и на няколко общини, където няма вода“, добави Иванов. Той разясни, че е направен контакт между кмета на Велико Търново Даниел Панов и „Български енергиен холдинг“, чиято собственост е язовир „Александър Стамболийски“, за да може да започне процеса по промяната на неговото предназначение, така че освен за енергийни нужди и за напояване, водите му да бъдат ползвани и за питейно битови нужди.

Министър Иван Иванов подчерта, че проблем с водата в област Велико Търново и всички населени места, които използват язовир „Йовковци“, няма.

„Искам дебело да подчертая, че всички тези информации и дезинформации, които битуват в общественото пространство, имат една единствена цел някой да спечели политически дивиденти, но нека това да не става на гърба на страховете на хората“, коментира Иванов.

Той призова компетентните органи да проверят всяка една подобна дезинформация.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че през тази година язовир „Йовковци“, който се ползва само и единствено за питейно-битово водоснабдяване, е на 52% от неговия обем