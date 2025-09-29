Сливен. Новини от източника. Последни новини

Удвоени са водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“

, Людмила Калъпчиева

Удвоени са водните количества, добивани от групата шахтови кладенци „Долна Митрополия“ в резултат на спешните мерки, предприети от държавата за решаване на водната криза в област Плевен. Само преди около месец количествата добивана вода са били 120 литра в секунда, а в момента са вече 240 литра в секунда. Това стана ясно при посещението на министър-председателя Росен Желязков в Плевен. На място за свършеното до момента на премиера докладваха изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева, изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева и Атанас Бояджиев, член на Управителния съвет на холдинга. „Само до преди няколко дни тук вода не е текла и по този канал не е имало нищо. Сега очакваме още повишаване на количествата“, изтъкна премиерът Желязков.

В резултат на съвместните действия на „Напоителни системи“ и ВиК, включително за почистване на каналите и допълнителното оводняване на рововете, до две седмици се очаква добивът на вода от групата шахтови кладенци „Долна Митрополия“ да достигне до 320 литра в секунда.

В експлоатация беше пуснат рехабилитираният „Ясенки канал“, който водовзема от река „Дъбнишка бара“. С него бяха подпомогнати шахтовите кладенци на Долна Митрополия с 200 литра в секунда. Едновременно с това в предишните няколко дни в сервитута на „Ясенския канал“ беше изграден още един тръбопровод, благодарение на който до рововете могат да се доставят допълнителни количества вода, така че да бъде достигнат обем от 420 литра в секунда.

Това ще осигури възможно най-добро оросяване на шахтовите кладенци, като в резултат в града ще влизат близо 40 литра в секунда. Наред с това са увеличени и работещите помпени станции – от 5 на 15. Премиерът Желязков специално изтъкна и необходимостта от целенасочена работа, за да се преодолее проблемът със загубите на вода, които на места достигат до 80 %.

