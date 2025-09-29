29.09.2025 11:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 8 часа | 12

ДО

ЖИТЕЛИТЕ НА КВ. „РЕЧИЦА”

ГР. СЛИВЕН

ЧРЕЗ

Г-ЖА МАРИЯ АТАНАСОВА

Уважаема г-жо Атанасова,

Обични в Господа, братя и сестри,

Благодаря за отправената покана, получена на 26.9.2025г./Вх № 872, да присъстваме на организирана от Вас публична проява – протест, във връзка със забавената реализация на инфраструктурен проект в този квартал на Богоспасаемия наш град Сливен. Благодаря Ви най-вече за доверието, което имате към нас, като Ваш архипастир и към институцията Българска Православна Църква. Нямайте никакво съмнение, че доколкото Църквата и Христолюбивият народ представляват едно неделимо цяло, Вашите тревоги са и наши тревоги, а Вашите несгоди ние приемаме като наши общи несгоди. В този смисъл имате пълната наша подкрепа за справедливите си искания и Ви уверявам, че Ви имам в молитвите си и вярвам, че притесняващият Ви проблем скоро ще започне да намира своето разрешение.

Надявам се, че няма да Ви огорчи това, което ще кажа, но позицията ми ме задължава да обърна внимание, че не е присъщо, а и не е редно от гледна точка на стародавните правила на Светата Православна Църква нейни свещенослужители да участват в мирски дела по споменатия от Вас начин. Господ Иисус Христос ни е казал: „Отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу“ (Лука 20:25). Ние, архипастирите и пастирите на Православната църква сме призвани да служим на Бога, като чрез определените свещенодействия да укрепваме в душевен план вас – Неговите чада и наши в Христа братя и сестри. Същевременно, водени от горното правило, ние уважаваме светските власти и вярваме, че всяка светска управа има пред очи винаги на първо място материалните нужди на хората и няма никаква друга задача освен тези нужди да бъдат удовлетворени по най-добрия възможен начин, а гражданите да не чувстват тегоби и притеснения. Понеже знам, че светоуправниците на нашия Богоспасаем град Сливен са Христолюбиви и човеколюбиви хора, нямам никакво съмнение, че те ще положат всички необходими усилия, щото временното затруднение да бъде отстранено колкото се може по-скоро. Ако нашето мнение има някакво значение, то нека се знае, че ние напълно Ви подкрепяме в справедливия Ви апел към светската власт, без – и тук отново Ви моля за разбиране – да се включваме в публични протести срещу нея, което е неподходящо за свещеническия сан, а и едва ли би допринесло с нещо повече, както за авторитета на Църквата, така и за успеха на Вашето начинание.

Това, с което Църквата може да допринесе за благополучното разрешаване на проблема е нашата молитва и нашето добро желание и готовност да съдействаме както на Вас, така и на светските власти, които са също наши братя и сестри, с добра дума и насърчение, като припомним думите на Апостола, който ни съветва: „Моля ви, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да говорите всички едно и също, и да няма помежду ви разцепления, а да бъдете съединени в един дух и в една мисъл.“ (1Кор. 1:10). Убеден съм, че всички наши свещенослужители споделят това разбиране и ще Ви подкрепят и укрепят с молитвите си там където Бог ги е поставил на служение – в храмовете на нашия Богоспасаем град, а не по митинги срещу светската власт, която не по-малко от всички желае – сигурен съм в това – проекта за изграждане на канализация в кв. „Речица” да бъде час по-скоро и благополучно осъществен.

Използвам случая да Ви поканя в неделния ден на Светата Литургия за да се помолим заедно и събрани в името на нашия Господ Иисус Христос да изпросим Неговото благословение над нашия любим град, защото без Него не можем да направим нищо (срв. Ин.15:5). Спомняйки си отново Неговите думи: „дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях” (Мат. 18:20) Ви уверявам, а и Вие сами ще се уверите, че няма по-голяма сила на този свят от общата молитва на вярващия народ и, че тази молитва премахва всички пречки и прегради пред справедливите желания на народа.

Призовавам над Вас, Вашите семейства и близки Божието благословение и се моля от все сърце за скорошното разрешаване на проблема, който временно е смутил мира в нашия град.

+ СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ АРСЕНИЙ