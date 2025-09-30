Публикуването на данни в интернет портала „Колко струва“ стартира през утрешния ден

30.09.2025 09:30 , Людмила Калъпчиева

Интернет порталът „Колко струва“ (Kolkostruva.bg) е преминал период на тестове и от вторник, 30 септември 2025 година, следва да стартира публикуването на данните в него от страна на веригите. Това се посочва в отговор на министър-председателя Росен Желязков до народните представители Божидар Божанов и Ивайло Мирчев относно тяхно запитване. Премиерът предоставя на двамата депутати подробна информация за интернет портала, предвиден в Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Желязков изтъква, че в началото на месец септември 2025 г., след уточняване на всички изисквания на Комисия за защита на потребителите и съгласуване със заинтересованите страни (МИИ, НСИ, търговски вериги и техните асоциации и др.), порталът „Kolkostruva.bg” е реализиран и от страна на КЗП са предоставени указания на търговците за интеграция. На 09 септември 2025 г. екипът на ИО предоставя публичен достъп до разработения модул (портал „Kolkostruva.bg”), достъпен на адрес https://kolkostruva.bg . Същия ден стартира период на тестове и установяване на интеграционен процес между търговските вериги и портала „Колко струва“, като е предоставен достъп до тестова среда. Към момента в тестовата среда са получили достъп 35 търговски вериги, в това число и аптеки, като първите успешно подадени тестови данни са от 12 септември 2025 г.

За целите на успешното протичане на интеграционните тестове екипът на ИО оказва съдействие на КЗП и търговските вериги при всеки възникнал въпрос или казус. В помощ на търговските вериги екипът на ИО разработи и публикува на сайта на КЗП документ „Често задавани въпроси (FAQ) – Портал и API за подаване на ценови данни“, както и „Ръководство за търговски вериги за работа със Система за управление на съдържанието“. В периода 09 – 25 септември 2025 г. се провеждат интензивни тестове за интеграция със заявителите готовност търговски вериги. След успешно зареждане на данните, на 25 септември 2025 г. е предоставена информация на екипа на КЗП за преглед на данните, които са импортирали в тестовата среда и тяхното представяне в „Наблюдавани стоки“ в публичната страница на портала “Kolkostruva.bg”

На 29 септември 2025 г. е получено потвърждаване от страна на някои вериги за готовност за публикуване на данни в продукционна среда, като същата е осигурена и публикуването на данните следва да стартира на 30.09.2025 г. от страна на веригите.

Порталът е пълно функционален и в готовност да приема данни от търговските вериги, се посочва още в отговора на министър-председателя.