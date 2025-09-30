30.09.2025 10:58 , Калина Янева (ВиК Сливен)

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради предстоящи строително-монтажни дейности по изпълнение на връзка на Главен клон I в. з. с резервоар V=5000 м3 „Бункера“,

ще бъде спряно водоподаването на 02.10.2025 г. (четвъртък) от 08:00 ч. до 23:00 ч. в следните райони:

- Кв. Клуцохор , кв. Комлука, кв. Република, кв. Звездите, кв. Колю Фичето,

кв. Ново село, кв. Българка, кв. Сини камъни, Вилна зона.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано от обявеното.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД.