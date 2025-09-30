Творческа работилница в РИМ - Сливен на 4 октомври 2025 г.

30.09.2025 14:46 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Тази събота, 4 октомври 2025 г., в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен ще се проведе творческа работилница "Магията на шевиците – нашата история в цветове". Заповядайте на едно вълшебно пътешествие из българските символи, багри и традиции, по време на което децата ще създадат свои собствени шевици, вдъхновени от фолклора и есенната природа! Ще рисуваме, апликираме, изрязваме и ще разказваме какво означават слънцето, житния клас, кръстът и капката в нашата културна памет.

Всички творби ще бъдат подредени в колективно пано:

„Цветовете на България – през очите на децата“

Часове на провеждане: от 10:00 до 12:30 и от 14:00 до 16:30

За записване: тел. 0879514171, Десислава Панайотова, музеен педагог.

Очакваме Ви с усмивки и вдъхновение!