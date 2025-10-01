Сливен. Новини от източника. Последни новини

Образователна лекция

30 септември 2025 г.

На 30 септември 2025 г. във всички втори класове на ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен се проведе образователна лекция на тема „Беседа за професиите – какво работят хората и къде“.

С интересна и достъпна за възрастта презентация учениците се запознаха с различни професии, какви задължения имат хората, които ги упражняват, и къде работят. Бяха разгледани примери от ежедневието – лекар, учител, пожарникар, полицай, готвач, строител, шофьор и много други. Децата споделиха своите мечти и разказаха кои професии харесват и защо.

Целта на инициативата беше да обогати знанията на учениците за труда на възрастните и да ги насърчи да мислят за своето бъдеще. Лекцията премина в оживена дискусия, а децата показаха любопитство и активно участие.

Ръководството на училището благодари на всички учители и ученици за проявения интерес и активно включване. Подобни инициативи са част от стремежа на ОУ „Елисавета Багряна“ да възпитава ценности, уважение към труда и отговорност към обществото.

Снимки

