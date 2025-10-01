01.10.2025 10:49 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Заместник областният управител Фатме Мустафова бе гост на празничен концерт по случай Международния ден на възрастните хора – 1 октомври. Събитието се проведе днес в зала „Сливен“.

Фатме Мустафова приветства участниците и публиката от свое име и от името на областния управител Чавдар Божурски. Тя поднесе поздравителен адрес от Чавдар Божурски до пенсионерската общност в област Сливен.

„Вие сте безценна част от нашето общество и всички ние Ви дължим безкрайно много. Продължавайте да бъдете пример за честност, отговорност и трудолюбие. Съветвайте младите хора, но и не забравяйте да се учите от тях. Наслаждавайте се на времето, което имате, и не преставайте да следвате мечтите си. Радвайте се на живота, на децата и внуците“ - се казва в поздравлението на областния управител Чавдар Божурски.

Сред гостите на празника бяха още Пепа Чиликова, заместник-кмет на Община Сливен, Димитър Митев, председател на Общински съвет – Сливен.

В концертната програма се включиха колективи при пенсионерските клубове в Сливен и населените места. Специални поздрави към възрастните хора отправиха от Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен, и от Школа за поп и рок изпълнители „Ритъм“ при Военен клуб - Сливен.