Празник на село Завой

01.10.2025 14:39 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 1 октомври, когато Църквата тържествено празнува Покров на Пресвета Богородица, в едноименния храм в село Завой беше отслужена архиерейска света Литургия.

Богослужението беше възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с ик. Йоан Петров – архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, ик. Панайот Сатиров – духовен надзорник, ик. Йордан Димитров – председател на храма, ик. Стоян Стоянов, прот. Тихон Димитров и архид. Поликарп.

На богослужението присъстваха официални гости: г-н Станчо Ставрев – кмет на община Тунджа, г-н Атанас Христов – председател на Общинския съвет, г-н Стоян Петков – заместник-кмет, г-н Димитър Димитров – кмет на село Завой, както и кметове на други населени места от общината. Храмът се изпълни и с множество жители на селото, дошли да почетат празника.

В края на св. Литургия митрополит Арсений се обърна с архипастирско слово, като подчерта, че Пресвета Богородица е покров и закрила за всички православни християни и призова вярващите да търсят винаги нейната майчинска помощ и застъпничество.

