Среща на третокласници с екип от БЧК

01.10.2025 15:13 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Третокласниците от ОУ „Елисавета Багряна“ имаха вълнуваща среща с екип от Българския червен кръст. Те научиха как се оказва първа помощ в различни ситуации и инциденти от ежедневието. Лекторите представиха полезни техники по достъпен и интересен начин, като предизвикаха голям интерес у децата.

Учениците посрещнаха гостите с огромен ентусиазъм, благодариха им сърдечно за ценната информация, прегръщаха ги и дори поискаха автографи. Срещата остави у тях незабравими впечатления и знания, които могат да бъдат от полза в реални ситуации.

Сърдечни благодарности за срещата ни с Българския червен кръст - гр. Сливен!