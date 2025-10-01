Среща на третокласници с екип от БЧК

Третокласниците от ОУ „Елисавета Багряна“ имаха вълнуваща среща с екип от Българския червен кръст. Те научиха как се оказва първа помощ в различни ситуации и инциденти от ежедневието. Лекторите представиха полезни техники по достъпен и интересен начин, като предизвикаха голям интерес у децата.
Учениците посрещнаха гостите с огромен ентусиазъм, благодариха им сърдечно за ценната информация, прегръщаха ги и дори поискаха автографи. Срещата остави у тях незабравими впечатления и знания, които могат да бъдат от полза в реални ситуации.
Сърдечни благодарности за срещата ни с Българския червен кръст - гр. Сливен!