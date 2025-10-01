Българската оранжерийна продукция стигна до Мадрид

01.10.2025 15:32 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 68

Членове на БАПОП участват традиционно на световния лидер

в сектора на плодовете и зеленчуците – изложението в Мадрид FRUIT ATTRACTION 2025

Доматът – звездният продукт на изложението

От 30 септември до 2 октомври се провежда едно от най-значимите търговски изложения в Южна Европа - FRUIT ATTRACTION 2025 в Мадрид за пресни плодове и зеленчуци. Производители и търговци от цял свят се стичат в испанската столица, за да покажат продукцията си, да се срещнат помежду си и да планират взаимоотношенията си през следващата година. Българските оранжерийни производители също са част от тази глобална платформа за търговия с най-качествените и вкусни сортове плодове и зеленчуци от плодородната българска земя. Националното участие се организира от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП), с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

На националния щанд на страната ни продукцията си представят „ЕКОФРУТ К и К“ EООД, ЗП Виктор Асенов, „ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ ООД, ЗП Петя Нановска, "АМИТИЦА" ООД. Слънчева България показва най-добрите си сортове домати и богата палитра наситени цветове от свежи чушки, краставици, ябълки, тикви, нар. Продуктът – звезда на тазгодишното изложение – е ДОМАТЪТ!

„За нас в Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция и за нашите членове това участие е много важно. FRUIT ATTRACTION е наистина все по-атрактивно място и основна платформа за срещи на операторите от плодовия и зеленчуков сектор, където изграждаме партньорства и създаваме нови пазари. Гордеем се, че наистина имаме звезден продукт за всяка трапеза, а именно българския домат“, каза г-н Марин Генуров – председател на БАПОП.

Доматът като звезден продукт

Това е безспорната звезда на салатите, ключова съставка в кулинарията по целия свят, която се откроява със своя вкус и голямо разнообразие. Богати на ликопен, антиоксиданти, витамини А и С, фибри, вода и с ниско съдържание на калории, доматите са важна съставка и в средиземноморската диета.

Доматът е най-широко консумираният зеленчук в света. Световната здравна организация препоръчва консумация на поне 430 грама домати на ден.

Свеж, натурален, устойчив и здравословен продукт, доматът се превърна в “посланик на България”, защото в продължение на векове поколение след поколение фермери са превърнали домата в основен герой на българската кухня. В България той представлява над 20% от консумацията на пресни зеленчуци в домовете, със средно 12 кг на човек годишно у дома и 2 кг извън дома. Само през 2024 г. потреблението е нараснало с над 6% в сравнение с предходната година, обусловено от диверсификацията на сортовете и ангажимента на потребителите към по-здравословно хранене. Българските домати са различни сортове, като особено ценни са собствените селекции, които нашите производители представят. Звездата на българския щанд е пресният домат, наречен от производителя "Дедовия домат" – български селски домат с неповторим вкус и аромат.

Освен на родния пазар, България продава домати основно в Германия, Франция, Обединеното кралство и Нидерландия.

17-то издание на Fruit Attraction е най-голямото издание на панаира, с увеличена площ, брой изложители, компании и държави участници. Тази година в изложението участват повече от 2200 изложители на над 70 000 квадратни метри изложбена площ, разположени в 10 зали. Очаква се професионалните посетители да надхвърлят 120 000 души.

Не пропускайте и видеото:

amp;t=60s

Заповядайте на българския щанд в Панаирна палата 10, щанд 10A03.

Очакваме Ви!