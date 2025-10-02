СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В гр. СЛИВЕН 02.10.2025 г.

15.7.2025 г. 15.10.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
15.7.2025 г. 15.10.2025 г. 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
16.7.2025 г. 30.10.2025 г. 2 МОНТАЖНИК КЛИМАТИЦИ СЛИВЕН средно
01.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН основно/средно
01.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно
01.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН основно/средно
14.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ЗАВАРЧИК между с. Крушаре и с. Чокоба средно
18.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
22.08.2025г 30.10.2025 г. 2 ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно
22.08.2025г 30.10.2025 г. 2 ОПАКОВАЧ СЛИВЕН средно
22.08.2025г 30.10.2025 г. 2 ТАПИЦЕР СЛИВЕН средно
26.8.2025 г. 30.10.2025 г. 2 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
01.9.2025 г. 30.10.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
01.9.2025 г. 30.10.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно
01.9.2025 г. 30.10.2025 г. 2 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно
01.9.2025 г. 30.10.2025 г. 2 БЕТОНДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно
01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ СЛИВЕН средно/основно
02.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно
02.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН средно
03.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
03.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ФАДРОМИСТ СЛИВЕН средно
04.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
11.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 ДЕТЕГЛЕДАЧКА СЛИВЕН средно
15.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
12.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ СЛИВЕН начално/основно
12.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 ДЕЗИНФЕКТОР СЛИВЕН средно
15.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
15.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 РЕЦЕПЦИОНИСТ, ПРИЕМНА НА ЛЕКАР СЛИВЕН средно
16.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
17.9.2025 г. 30.10.2025 г. 3 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше
17.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
17.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 КАСИЕР СЛИВЕН средно
19.9.2025 г. 17.10.2025 г. 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА СЛИВЕН средно/основно
23.10.2025 г. 15.10.2025 г. 1 ПЕДАГОГ СЛИВЕН висше
25.9.2025 г. 06.10.2025 г. 1 СТАРШИ ЕКСПЕРТ СЛИВЕН висше
01.10.2025 г. 03.11.2025 г. 1 ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно
07.10.2025 г. 06.10.2025 г. 1 КОТЛЯР, РЕМОНТ НА ЕНЕРГИЙНИ АГРЕГАТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ СЛИВЕН средно
01.10.2025 г. 31.10.2025 г. 1 ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЛИВЕН висше
01.10.2025 г. 31.10.2025 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше
01.10.2025 г. 31.10.2025 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше
01.10.2025 г. 31.10.2025 г. 1 ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛИВЕН висше