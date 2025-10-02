Бургаският филиал на СУ откри третата си академична година

02.10.2025 16:32 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 2 октомври 2025 г. (четвъртък) от 11:00 ч. Филиалът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в гр. Бургас официално даде начало на своята трета академична година.

Тържеството се състоя в Central Park. Академичната 2025/2026 година бе открита от ректора на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев и директора на бургаския филиал доц. д-р Георги Бърдаров. Събитието започна с водосвет, отслужен с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений от архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия.

В този тържествен ден първокурсниците получиха своите студентски книжки – символ на тяхната принадлежност към голямата академична общност на Алма матер.