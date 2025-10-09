ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ СЪТВОРИХА ЕСЕННА МАГИЯ!

09.10.2025 14:48 , Невелина Кикьова (X СОУ )

С много въображение, старание и усмивки учениците от групата за целодневна организация на учебния ден в 3. клас, с ръководител г-жа Здравка Монева, превърнаха обикновен следобед в празник на есента.

Децата изработиха пъстра есенна украса – дървета от изсушени листа, весели тиквички от картонени чинии и паяжини от прежда.

Сръчните им ръце и богатото въображение създадоха истинска изложба, която внесе уют и настроение в училището.

По време на заниманието третокласниците работиха с ентусиазъм, помагаха си един на друг и с гордост представиха своите творби.

Браво, малки творци! Вашите есенни вдъхновения доказаха, че когато работим с любов, резултатът винаги е прекрасен!