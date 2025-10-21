21.10.2025 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Рок група „РЕНЕГАТ“ се качва на сливенска сцена този петък, 24 октомври. Събитието е част от програмата на Общината за Димитровден – празника на Сливен. „С новото си попълнение Джимара и още по-брутално звучене, групата излиза на сцената за първи път в новия си състав“, информират на официалната фейсбук страница на „РЕНЕГАТ“.

В концертната вечер ще се включат и таланти от Сливен. Началото е от 19 ч. на откритата сцена на площад „Хаджи Димитър“.

Събитието се организира от Община Сливен.

Снимка: Фейсбук страница „Ренегат“