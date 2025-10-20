20.10.2025 17:12 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 18 часа | 32

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

ОБЩИНА БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ- БУРГАС

СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ

ОРГАНИЗИРАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРАВОСЛАВНА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА И ВИДЕО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТИХ

НА ТЕМА „РОЖДЕСТВО НА СПАСИТЕЛЯ” - 2025 г.

1. ЦЕЛИ: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата, рецитаторското изкуство и православието, да стимулира тяхната творческа изява, любовта към изкуството, Бог и православната вяра.

2. УЧАСТНИЦИ: Ученици в 4 възрастови групи от всички училища, школи, извънучилищни звена и университети от страната:

І възрастова група – от 1-4 кл.

ІІ възрастова група – от 5-7 кл.

ІІІ възрастова група – от 8-12 кл.

IV възрастова група– студенти- над 20г.

3. РЕГЛАМЕНТ: Конкурсът се провежда в 3 раздела:

1) Поезия

2) Проза (есе, приказка, разказ- по избор)

3) Видео-изпълнение на стих на тема „Рождество на Спасителя“

Право на участие имат всички ученици от 1-12 клас и студенти. Всеки участник може да представи до 2 произведения за разделите: поезия, проза и видео изпълнение на стих.

Всяка конкурсна творба трябва да съдържа следната информация:

1) Име и фамилия на участника;

2) Клас, училище, школа (извънучилищно звено); университет

3) Точен адрес и телефон на родител/ тел. на ръководител/

Творбите да са в обем до 2 машинописни страници, да не са участвали в предишните издания на конкурса и в други литературни конкурси.

Конкурсни изисквания:

- съответствие с темата на конкурса;

- вероучителна точност;

- адекватно жанрово изпълнение на творбата;

- оригиналност, художественост и др.;

- спазване на правописните и пунктуационни правила

В раздел „Видео изпълнение на български стих или в превод от чужд автор на тема „Рождество на Спасителя“ право на участие имат всички ученици от 1-12 клас. Всеки участник може да представи 1 клип до 2 минути във формат AVI или MP4 на прикачен файл. Допуска се и музикален фон по избор.

Конкурсните материали да са придружени със сканирано заявление за участие в конкурса /изтегля се от сайта на ЦПЛР- Бургас: www.оdk-burgas.com - Административни услуги/ и се изпращат по електронен път на следния адрес:

info-200257@edu.mon.bg

Тема: За конкурса ”Рождество на Спасителя”.

Важно! Да не се изпращат произведения на хартиен носител до ЦПЛР- Бургас. Организаторите нямат ангажимент за уведомяване на наградените!

Жури от преподаватели по Религия православие, актьори, учители по БЕЛ и писатели ще определи носителите на наградите във всички възрастови групи и раздели.

Срок за изпращане на творбите: 5.12.2025 г.

Резултатите ще бъдат обявени на 16.12.2025 г. на сайта на ЦПЛР: www.odk-burgas.com

Заявки за участие в церемонията по награждаването се подават на електронната поща: info-200257@edu.mon.bg

Заявление за участие в конкурса

Церемонията по награждаването ще се проведе на 15.12.2025г. от 17,30 часа в Културен център „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“- гр. Бургас

Разходите по пребиваването са за сметка на участниците!

Неполучените награди ще се изпращат по куриер за сметка на получателите.

За допълнителна информация:

Тел.0886029209- Атанасия Петрова