МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ- БУРГАС
СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ
ОРГАНИЗИРАТ
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРАВОСЛАВНА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА И ВИДЕО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТИХ
НА ТЕМА „РОЖДЕСТВО НА СПАСИТЕЛЯ” - 2025 г.
1. ЦЕЛИ: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата, рецитаторското изкуство и православието, да стимулира тяхната творческа изява, любовта към изкуството, Бог и православната вяра.
2. УЧАСТНИЦИ: Ученици в 4 възрастови групи от всички училища, школи, извънучилищни звена и университети от страната:
І възрастова група – от 1-4 кл.
ІІ възрастова група – от 5-7 кл.
ІІІ възрастова група – от 8-12 кл.
IV възрастова група– студенти- над 20г.
3. РЕГЛАМЕНТ: Конкурсът се провежда в 3 раздела:
1) Поезия
2) Проза (есе, приказка, разказ- по избор)
3) Видео-изпълнение на стих на тема „Рождество на Спасителя“
Право на участие имат всички ученици от 1-12 клас и студенти. Всеки участник може да представи до 2 произведения за разделите: поезия, проза и видео изпълнение на стих.
Всяка конкурсна творба трябва да съдържа следната информация:
1) Име и фамилия на участника;
2) Клас, училище, школа (извънучилищно звено); университет
3) Точен адрес и телефон на родител/ тел. на ръководител/
Творбите да са в обем до 2 машинописни страници, да не са участвали в предишните издания на конкурса и в други литературни конкурси.
Конкурсни изисквания:
- съответствие с темата на конкурса;
- вероучителна точност;
- адекватно жанрово изпълнение на творбата;
- оригиналност, художественост и др.;
- спазване на правописните и пунктуационни правила
В раздел „Видео изпълнение на български стих или в превод от чужд автор на тема „Рождество на Спасителя“ право на участие имат всички ученици от 1-12 клас. Всеки участник може да представи 1 клип до 2 минути във формат AVI или MP4 на прикачен файл. Допуска се и музикален фон по избор.
Конкурсните материали да са придружени със сканирано заявление за участие в конкурса /изтегля се от сайта на ЦПЛР- Бургас: www.оdk-burgas.com - Административни услуги/ и се изпращат по електронен път на следния адрес:
Тема: За конкурса ”Рождество на Спасителя”.
Важно! Да не се изпращат произведения на хартиен носител до ЦПЛР- Бургас. Организаторите нямат ангажимент за уведомяване на наградените!
Жури от преподаватели по Религия православие, актьори, учители по БЕЛ и писатели ще определи носителите на наградите във всички възрастови групи и раздели.
Срок за изпращане на творбите: 5.12.2025 г.
Резултатите ще бъдат обявени на 16.12.2025 г. на сайта на ЦПЛР: www.odk-burgas.com
Заявки за участие в церемонията по награждаването се подават на електронната поща: info-200257@edu.mon.bg
Заявление за участие в конкурса
Церемонията по награждаването ще се проведе на 15.12.2025г. от 17,30 часа в Културен център „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“- гр. Бургас
Разходите по пребиваването са за сметка на участниците!
Неполучените награди ще се изпращат по куриер за сметка на получателите.
За допълнителна информация:
Тел.0886029209- Атанасия Петрова