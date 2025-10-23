Ученици от гимназията в Höhenkirchen-Siegertsbrunn на гости на ПГПЗЕ

23.10.2025 09:01 , Николай Димитров (ГПЗЕ )

В периода от 8 до 13 октомври 2025 г. нашето училище имаше удоволствието да посрещне група от 12 ученици от гимназията в Höhenkirchen-Siegertsbrunn, провинция Бавария, Германия. Те бяха придружени от двама техни учители- г-жа Бернхофер и г-н Хертл и директорката на училището – г-жа Клаудия Гантке.

Това посещение постави началото на междуучилищен обмен, реализиран благодарение на активното съдействие на Каролина Бауман, доброволка в нашето училище през изминалата учебна година. Като бивш възпитаник на гимназията в Höhenkirchen-Siegertsbrunn, тя представи нашето училище, град Сливен и България пред ученици от 10. и 11. клас в Германия, събуждайки интерес към нашата страна.

След месеци на подготовка и координация, обменът стана реалност. Немските ученици бяха настанени в домовете на ученици от немските паралелки в 10. и 11. клас.

Сърдечна благодарност към семействата на:

Мария Стайкова 10 г,Джансу Пудева 10 д, , Симона Манова 10 д, Симона Георгиева 10 д, Максимилиан Донев 10 д, Александра Габарова (11г), Жаклин Караманова (11г), Надежда Михайлова (11г), Христиана Филаделфевс (11г), Елеонора Гелева (11д), Сесил Рушидова (11д) и Димитър Атанасов (11д) – за проявеното гостоприемство и подкрепа. Тяхната роля бе от първостепенно значение за положителните впечатления и емоции на гостуващите ученици.

В четвъртък и петък гостите участваха в учебни часове по немски и английски език, биология и спорт. Благодарим на всички колеги, които ги приеха в своите часове!

В петък, в рамките на организирано „Градско рали“, учениците, заедно с придружаващите ги учители, посетиха музеи, художествената галерия и се запознаха с културни и исторически забележителности на Сливен. В резултат започна съвместна проектна работа, която ще продължи по време на нашето ответно посещение в Германия. Целта е създадените продукти да служат като рекламни продукти за двете училища.

Изказваме искрена благодарност към екипа по английски език – г-жа Даниела Николова-Димитрова, г-жа Таня Жекова и г-н Димитър Шопов – за тяхната пълна подкрепа и съдействие!

По време на престоя се проведоха и съдържателни разговори между директорите на двете училища, които допринесоха за задълбочаване на партньорството и обогатяване на взаимните впечатления.

Уикендът бе изпълнен с незабравими преживявания. В събота групата посети град Бургас, където се наслади на есенното слънце, разходки в Морската градина и приятни мигове край морето. В неделя учениците се изкачиха с лифта до Карандила, където се полюбуваха на панорамната гледка над Сливен и се насладиха на природата и чистия въздух.

Вечерта завърши с топла и емоционална сбирка в Малката езикова гимназия, където ученици и учители споделиха домашно приготвена българска храна, разговори, музика и впечатления от престоя. Създадените приятелства и спомени ще останат трайни.

В понеделник преди обяд гостите отпътуваха за София, където бяха приети от Посолството на Федерална Република Германия, а след това се завърнаха в Германия, носейки със себе си много нови знания, положителни емоции и незабравими спомени.