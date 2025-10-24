Честит празник, Сливен!

24.10.2025 10:06 , Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)

Излъчване: Топлофикация-Сливен | България | преди 2 дни | 29

На този светъл ден, когато почитаме Свети Димитър и отбелязваме празника на нашия град, Ви пожелаваме здраве, благоденствие и вдъхновение!

Нека Свети Димитър и неговата светлина вдъхнови всички ни за добри дела, да носи здраве, благополучие и семейно щастие, а духът на Сливен – със смелост, борбен характер и свобода винаги ни водят напред.

С настъпването на Димитровден бележим началото на зимата - време за топлина и уют, време за семейството, благодарност и надежда.

Пожелаваме успех във всяко начинание, мир в сърцата и топлина в домовете! Бъдете здрави, успешни и вдъхновени!