На тържествена церемония в навечерието на Димитровден – празника на Сливен, бяха отличени с награди на Общината изявени граждани от различни сфери на обществения живот в града за 2025 г. Събитието, състояло се в зала „Сливен“, бе придружено с концертна програма, която още повече повиши градуса на настроението и на празничния дух.

Традиционно, в навечерието на Деня на Сливен, който се отбелязва на 26 октомври, Общината връчва на церемония наградите „Добри Чинтулов“, „Добри Желязков“, „Милосърдие“, а с приетата нова Наредба за символиката - на всеки три години – наградата на името на д-р Иван Селимински.

„В Деня на свети Димитър Солунски – покровителят на нашия град, ни събира любовта и гордостта за това, че сме сливналии, че сме от град с богата история, култура и много успехи. Днес се обръщам и към всички онези хора, които не са били награждавани досега, но работят в посока градът ни да се превръща в по-добро място за живеене. Място, на което децата ни да растат свободни, щастливи и успяващи. Искам това да е празник на всички хора, които обичат Сливен и допринасят за това той да върви напред. Честит празник!“, заяви кметът Стефан Радев, който бе домакин на вечерта. Той връчи наградата „Добри Чинтулов“ на тазгодишния носител на приза - изявения художник Велин Динев. Маестрото благодари за оказаната чест да бъде избран сред толкова култови имена, участвали в номинациите.

За носител на наградата „Милосърдие“ бе избран полк. д-р Илиян Комитов, който доскоро оглавяваше сливенската структура на военно-медицинската академия в София. Призът му връчи заместник-кметът Пепа Чиликова. Комитов използва случая да отправи благодарност за оказаната чест и подчерта, че тази награда е огромна подкрепа към съсловието в сферата на здравеопазването, особено в моменти на предизвикателства. С чест и почитание той се обърна към всички свои колеги, с които през изминалите дванайсет години, рамо до рамо, са успели да съхранят и развият военно-медицинската структура в града.

С наградата „Добри Желязков“ бе удостоен тази година Атанас Мермеклиев. Отличието му бе връчено от зам.-кмета по икономическото развитие инж. Стоян Марков. От сцената в залата сливенският предприемач благодари за оказаните чест и подкрепа относно дейността на фамилната компания. Той подчерта, че призът е огромна отговорност, която той поема и ще защитава в дните занапред.

Програмата на вечерта предложи истинско забавление за публиката. Изпълненията на оперната прима Еделина Кънева и певецът Орлин Павлов, заедно със сливенския Симфоничен оркестър, не оставиха безразличен нито един зрител в залата.

Водещ на тържествената церемония бе актрисата Лилия Маравиля.

Церемонията за наградите уважиха също Негово Високопреосвещенство сливенският митрополит Арсений, народни представители от Сливенски избирателен район, областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общински съвет - Сливен Димитър Митев и общински съветници, ръководства и представители на институции в града, делегации от побратимени на Сливен градове, граждани и др.