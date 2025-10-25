25.10.2025 20:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 ден | 1

На 25 октомври бе отслужена Архиерейска вечерня с петохлебие по повод патронния празник на катедралния храм "Св. вмчк Димитър Солунски, Мироточивий".

Вечерното богослужение бе възглавено от Негово Преосвещенство Величкия епископ Сионий, игумен на Бачковската света обител.

На вечернята молитвено участваше Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений.

С епископ Сионий съслужиха архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Стефан, брат на Троянската света обител, ставрофорен иконом Евгений Янакиев, председател на храма, иконом Панайот Сотиров, духовен надзорник, иконом Димитър Пенков, протойерей Тихон Димитров, архидякон Вартоломей, архидякон Поликарп и дякон Владимир Рогачев.

Песнопенията бяха огласени от Софийския хор "Св. Наум Охридски" с диригент д-р Андрей Касабов.

В края на богослужението епископ Сионий се обърна към митрополит Арсений със слово като поздрави архипастиря на Сливенска епархия, и от името на братството на Светата Бачковска обител и от свое име подари икона на Пресвета Богородица именувана "Царица на Ангелите", която да закриля, пази, и винаги да бъде с митрополита и Богодаруваното паство на Сливенска митрополия.

Митрополит Арсений от своя страна благодари на епископ Сионий, и му поднесе панагия с образа на Пресвета Богородица.

Митрополит Арсений поздрави също и архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, който празнува своя имен ден.

Снимки