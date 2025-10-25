Шабан Мустафа е големият победител в Международния планински маратон „Хайдушки пътеки“

25.10.2025 22:53 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

При топло време и висок адреналин протече днес награждаването на победителите в Международния планински маратон в Сливен – „Хайдушки пътеки“. То се проведе непосредствено след финала на състезанието пред сградата на Общината. Спортната надпревара е част от програмата на Община Сливен за Димитровден. Местната администрация и тази година осигури паричния награден фонд за откроените състезатели.

Рекорден брой участници привлече деветото издание на маратона – 600 състезатели от осем страни.

Големият победител в маратона е Шабан Мустафа. Той получи златен медал, парична премия и предметни награди. Отличията му връчи организаторът на състезанието и председател на Фондация „Стария бряст“ Стефан Стефанов. Втори на 42-километровия пробег остана Тенчо Жеков, следван от Кристиян Иванов. При жените в същата дистанция златен медалист стана Милица Мирчева, известна като най-бързата българка, стартирала на шосейни маратони. Среброто отиде при Мария Николова, която е родена в Сливен и е дългогодишен състезател по лека атлетика. На трето място се класира Десислава Димова.

При мъжете ветерани в категория „50+“ първи финалната линия премина Павел Минков, следван от Алексей Василев и Джунхии Лий. При дамите в същата категория златото грабна Дени Кирилова. Втора остана Теодора Живкова.

При супер ветераните в категория „60+“ с най-добро време бе отчетен Панайот Германов. Втори се нареди Петър Димитров. Бронзов медал получи Коста Радев.

Награждаването продължи с връчване на отличия на най-добрите състезатели в полумаратона, в четвърт маратона и в 800-метровото бягане за деца. Възрастовите групи при малките и младите атлети бяха - до 6 години, включително; от 7 до 10 години; от 11 до 14 години и юноши от 15 до 17 години.

В рамките на тазгодишното издание беше отбелязана Европейската седмица на спорта, която се провежда под мотото „Бъди активен, остани във форма, мисли зелено“ и протече с подкрепата на Министерството на младежта и спорта.

Награждаването бе придружено с томбола с изненади и атрактивно шоу за публиката и любителите на високия адреналин.

„Хайдушки пътеки“ е единствен по рода си маратон, провеждащ се в историческа местност, част от природен парк „Сините камъни“, разположен в източната, най-достъпна част на най-голямата планина в България – Стара планина. Смята се, че е единственият маратон, чието трасе изцяло се състои от използвани от хайдутите древни пътеки, съществуващи и до днес, вече като туристически маршрути.

Повече подробности за спортния форум и най-добрите състезатели в тазгодишното издание, се съдържат на сайта на планинския маратон: https://www.rebeltrails.oldelm.eu/