Програма по случай Деня на народните будители и празник на град Котел

С богата програма от образователни, културни и музикални събития Котел ще отбележи 1 ноември – Деня на народните будители и празника на града.

Празничните прояви ще започнат на 29 октомври в 09:00 ч. с инициативата „Да бъдем будни“ в Туристическия информационен център – Котел, включваща среща с ученици от СУ „Георги Ст. Раковски“ и граждани, презентация за живота и делото на Райно Попович и образователна викторина.

В 15:00 ч. в залата на Община Котел ще бъде открита националната ученическа конференция „Историческата мисия на Гюргевските апостоли“, а в 16:00 ч. в галерията „Христо Тодоров“ в с. Жеравна ще се състои вечер, посветена на Сава Филаретов, със специалното участие на проф. д.и.н. Вера Бонева. На следващия ден – 30 октомври, от 13:00 ч. в Общинската библиотека „Петър Матеев“ ще се проведе втората поетична среща на котленски поети, която ще събере съвременни автори и почитатели на словото.

На 1 ноември празникът ще започне с празнична света литургия в църквата „Св. Троица“ от 08:30 ч., а в 11:00 ч. на площад „Възраждане“ ще се проведе общоградско тържество с участието на детски и младежки формации при ДГ „Дъга“, ЦПЛР – Котел и НЧ „Съгласие-Напредък“.

Специален акцент в програмата е концертът на Pietro Caroleo & Vilizar Gichev Hammond Organ Trio от 12:00 ч. – проект без аналог в България. Хамънд органът е изключително рядък инструмент, а изпълнителите, сред които и Вилизар Гичев – музикант с котленски корени, ще представят авторски джаз с европейско звучене. Концертът е част от инициативата на Община Котел да даде сцена на творци, свързани с града и неговия възрожденски дух.

От 13:00 ч. във фоайето на експозиция „Котленски възрожденци“ ще бъде открита изложбата „140 години от победата на българската армия в Сръбско-българската война (2–14 ноември 1885 г.)“, организирана от Исторически музей – Котел.

В 19:00 ч. ще бъде представен визуалният проект „Прозорци във времето“ – част от портфолиото на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, посветен на осем от най-видните будители, произлезли от Котел. Празничната вечер ще завърши със заря от 20:00 ч., която ще озари небето над възрожденския град и ще напомни за живия дух на будителите.