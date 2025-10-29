Отговорните стопани защитават своите любимци – регистрацията и чипирането на кучета са задължителни

29.10.2025 09:21 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 53

Община Нова Загора напомня на жителите, че според Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност, регистрацията и чипирането на всички домашни кучета са задължителни.

Процедурата се извършва в общината по местоживеене, като за регистрацията са необходими:

• паспорт на кучето,

• поставена ваксина против бяс,

• микрочип, поставен от ветеринарен лекар.

След като ветеринарният лекар извърши манипулациите, издаде и попълни паспорта, собственикът представя документа в общината, за да получи удостоверение за регистрация. Микрочипът съдържа индивидуален идентификационен номер, с който се доказва правото на собственост на стопанина.

Всеки собственик на куче е задължен ежегодно да заплаща такса по Закона за местните данъци и такси – принос към по-хуманно общество и отговорно отношение към животните.

От таксата са освободени:

• кучета на хора с увреждания;

• служебни кучета в държавни организации;

• ловни и експериментални кучета;

• кучета на Българския червен кръст;

• кастрирани кучета.

Приходите от таксите постъпват в общинския бюджет и се използват за намаляване броя на бездомните животни.

Пример за това е безплатната кампания за кастрация на домашни и бездомни кучета, проведена от Община Нова Загора за втора поредна година.

В рамките на три дни – 19, 20 и 21 септември, бяха обработени 78 животни (45 женски и 28 мъжки кучета, както и 5 котки) с подкрепата на Фондация „Animal Hope Bulgaria“ – Казанлък, местни ветеринарни лекари и доброволци.

Кастрацията е ключова за здравето и безопасността на животните, предпазва от заболявания, удължава живота, намалява агресията и предотвратява изоставянето.

Освен това, собствениците на кастрирани кучета са освободени от заплащане на годишен данък.

Община Нова Загора призовава всички граждани да бъдат отговорни и състрадателни стопани, защото грижата за животните е част от нашата човечност.

Те разчитат на нас – нека им осигурим по-добър и сигурен живот!