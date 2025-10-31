31.10.2025 10:34 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

С тържествен концерт в зала „Сливен“ Художествената галерия „Димитър Добрович“ и Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ отбелязаха своята 120-а годишнина. По този повод кметът Стефан Радев връчи плакети на Община Сливен на директорите на двата института Маргарита Пенева и доц. д-р Николай Сираков. Той се обърна към тях, към всички настоящи и бивши служители на музея и галерията и им благодари, че пазят и разказват историята на Сливен и на България.

„Чест и удоволствие е за мен да можем да споделим този празник. Нашият град безспорно има богата и славна история – история, която си струва да се изучава и да се разказва. Факт е, че имаме една от най-големите и стойностни колекции от художествени произведения в България. Факт е, че едни от най-ценните сгради на общината се управляват от тези два института. Но всъщност не ценните колекции, не и ценните обекти правят значими тези институти. Мисля, че най-голямото богатство са хората, които през всички тези години са им дали живот и смисъл, превърнали са ги в привлекателни обекти за поколения сливналии и гости на града ни. Това са хората, които продължават и днес да работят в тях, които и преди, и сега са неизменна част от културния елит на нашия град. Моята благодарност е към всички работещи и работили в Художествената галерия и Регионалния исторически музей!“, каза кметът Радев.

Той посочи, че политиката на Общината за опазване и съхранение на културно-историческото наследство на Сливен ще продължи, както бяха реставрирани и обновени къщите музеи „Хаджи Димитър“, „Добри Чинтулов“, на Сливенския бит, както и Първата текстилна фабрика. Стефан Радев изрази надежда основният ремонт на зала „Сирак Скитник“, който започна през лятото, да е приключил до средата на следващата година.

От своя страна Маргарита Пенева и Николай Сираков благодариха за оказаната чест и доброто сътрудничество с Общината през всички тези години.

Отбелязването на годишнината уважиха председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, заместник-кметовете Пепа Чиликова и Стоян Марков, представители на културни институти от цялата страна, бивши и настоящи служители на двата института, приятели.

В концерта със свои изпълнения се включиха Сливенският симфоничен оркестър и Ансамбъл за народни песни и танци-Сливен.

Художествена галерия „Димитър Добрович“ и Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ имат обща история. Началото започва през 1905 г., когато наследниците на Димитър Добрович даряват на читалище „Зора“ дванадесет негови картини. Това поставя основите на музейното и галерийното дело в Сливен.