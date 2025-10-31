Стефан Радев получи грамота от международно признатия експерт по киберсигурност Явор Колев

31.10.2025 10:55 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Признание за активната подкрепа в мисията, посветена на осигуряването на безопасна интернет среда за децата на България, получи кметът на община Сливен Стефан Радев. Грамотата е от международно признатия експерт в сферата на киберсигурността Явор Колев, който е бивш директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ /ГДБОП/. Колев е управител на единствената българска кибер академия, която е фокусирана към повишаване на дигиталната култура и онлайн безопасността на децата. Академията, заедно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Сливен, се обединиха в провеждането на обучение за учениците в Сливен. То е част от кампанията „Пази детето в интернет“. Фокусът е насочен към повишаване на дигиталната грамотност на младежите, както и да изостри вниманието им в интернет пространството.

Първата беседа на водещия експерт с ученици протече в зала „Май“. На нея бе обърнато сериозно внимание на превенцията на кибертормоза и рисковете в интернет. Учениците имаха възможност да дискутират с Колев актуални в сферата теми, както и да се запознаят с конкретни примери за рисковете в интернет пространството.

Предстои организирането на срещи и с други училища от град Сливен.