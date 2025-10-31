Частично прекъсване на водоподаването в гр. .Твърдица на 03.11.2025г.

31.10.2025 17:15 , Диспечер (ВиК Сливен)

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди 19 минути | 0

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонт на водопреносната мрежа на 03.11.2025г.от 08.00. ч. до 18.00 . ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. Ген. Заимов. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.