Обръщение на областния управител Чавдар Божурски по повод Деня на народните будители

Уважаеми жители на област Сливен,

На 1 ноември България празнува Деня на народните будители. Тази дата е особено значима за нас – жителите на област Сливен. Защото сливенският край е дал на Родината много от бележитите личности, допринесли за Възраждането и Освобождението и оформили духа на днешна България. Техните имена и заслуги са неизброими и ние им дължим вечна благодарност.

Днес, повече от всякога, също се нуждаем от народни будители. В нашето време това са учители и преподаватели, хора на културата и изкуството, учени, журналисти и личности, които ни вдъхновяват за добри дела. Всички те заслужават признание и уважение.

Поднасям специални поздрави на жителите на Котел по повод празника на техния град и им желая здраве, щастие и сполука!

Честит празник на всички!

С уважение: Чавдар Божурски

Областен управител на област Сливен