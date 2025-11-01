ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ – 1 НОЕМВРИ

01.11.2025 15:07 , Невелина Кикьова (X СОУ )

На 1 ноември – Деня на народните будители, учениците от клуб „Млади възрожденци“ при СУ „Йордан Йовков“ – Сливен, с ръководител Велияна Добрева, с дълбока почит и признателност поднесоха цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.

Това е знак на уважение към делото на онези, които със словото, духовността и подвига си са съхранили българската идентичност и национално самосъзнание.

Тази свята дата ни напомня, че будителите – минали и съвременни – са живата сила на народа, която вдъхновява всяко поколение да пази и развива българския дух, култура и образование.

Учениците от СУ „Йордан Йовков“ достойно продължават тази традиция, доказвайки, че заветът на възрожденците е жив – в мисълта, делата и стремежите на младите хора на Сливен.