ТРИЛОГИЯ „ИСТОРИЯ, ТВОРЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО“ – ПОГЛЕД КЪМ СВЕТА НА ЙОРДАН ЙОВКОВ

В навечерието на 45-годишния юбилей и патронния празник на училището, Ученическият съвет създаде вдъхновяваща трилогия, посветена на живота и делото на Йордан Йовков – „История, творчество, наследство“.
Учениците работиха с ентусиазъм и творчески дух, изготвяйки пано, което представя три основни теми от света на Йовков – неговата житейска история, богатото му литературно творчество и трайното наследство, което оставя в българската култура.
С вдъхновение и екипност младите лидери преплетоха текстове, цитати и образи от Йовковите произведения, превръщайки подготовката в урок по ценности, родолюбие и уважение към българското слово.
Инициативата е част от поредицата творчески събития, с които училището отбелязва своя 45-годишен юбилей, посветен на традицията, духовността и вдъхновението от личността на своя патрон – Йордан Йовков.