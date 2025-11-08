08.11.2025 08:57 , Диспечер (ВиК Сливен)

Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради предстоящи строително-монтажни дейности по изпълнение на връзка на Главен клон I в. з. с резервоар V=5000 м3 „Бункера“,

На 08.11.2025г. , ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район. На площад "Стоил войвода" (до Стария затвор) ,ще бъде поставена водоноска .

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект BG16FFPR002-1.001-0002 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД – фаза 2“, процедура № BG16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020 г.“, финансиран от Програма „Околна среда 2021-2027 г.“. Приоритет 1 „Води“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.