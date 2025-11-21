Бургас посрещна икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе

21.11.2025 15:17 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Посрещане на светините на преподобни Гавриил Ургебадзе в Бургас

По повод тридесетата годишнина от блаженото успение на преподобни Гавриил Ургебадзе в ранното празнично утро на 21 ноември Бургас посрещна тържествено иконата с вградена частица от честните мощи на светеца, както и негови лични вещи, пазещи живия спомен за човек, който се превърна в утеха за безброй души. Светините пристигнаха в храм „Св. Богородица“ и бяха приети с благоговение от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, духовенството на града и многобройните миряни, изпълнили храма още преди изгревните камбани.

От 13:00 часа в същия храм се състоя среща-беседа с Елгар Ургебадзе, племенник на преподобния. Присъствието на архиерея, на свещеници и монахини, на семейства от града и десетки поклонници създаде атмосфера на тиха, задушевна духовност, в която думите на Елгар прозвучаха като продължение на живото предание на светеца. Той говори спокойно, с онази вътрешна топлина, която носят хората, докоснали се до истинската светост. Разказа за детството си в дома на светеца в Тбилиси, за малката стая, която вечер се изпълвала с необясним мир. Сподели истории за силата на неговата молитва, за погледа му, който не просто гледал, а пронизвал човешката болка и я превръщал в надежда. Изплуваха и картини от всекидневието на преподобния – неговата простота, непресторена любов към бедните, радостното приемане на всеки човек, благословиите, които сякаш не свършваха.

По време на беседата бяха споделени и свидетелства за чудеса, случили се по молитвите на преподобния. Елгар отговаряше търпеливо на въпросите на присъстващите – за духа на юродството, за смирението, което превръща човека в съсъд на благодатта, за силата, която преподобният носеше дори в изпитанията на своя живот. Така паметта за него не прозвуча просто като исторически разказ, а като жив опит на Църквата, която помни своите светии не предимно чрез биографии, а чрез предаваната от поколение на поколение благодат.

През целия ден потокът от поклонници не секваше. Хора от различни възрасти пристъпваха със смирена молитва, докосваха се до иконата и мощите, изпросвайки застъпничеството на светеца. Храмът „Св. Богородица“ се превърна в духовно убежище, в което тишината носеше утеха, а благодатта на преподобния Гавриил се усещаше като топло присъствие, способно да успокои смутеното човешко сърце.

Светините ще останат в Бургас и през следващия ден. Утре те ще бъдат пренесени в гр. Сливен. От 09:00 часа в катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“ ще бъде отслужена св. Литургия, след което от 13:00 часа отново ще се проведе беседа. Светините ще останат в храма до 18:00 часа, за да могат всички вярващи да се поклонят пред тях и да изпросват милост и утеха от молитвите на светеца, който обичаше човека с онази простота и жертвена любов, за която Христос ни остави образ.

Светините бяха придружени от отец Илия Чхатарашвили, Елдар Ургебадзе, Гиорги Мосешвили и Етери Пруидзе, чието присъствие подчертаваше живата връзка между грузинския народ и православните общности, които с благодарност приемат паметта за преподобния.