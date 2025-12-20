20.12.2025 08:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

На специална церемония в София кметът Стефан Радев получи награда от Синдиката на българските учители /СБУ/. Призът „Най-добър социален партньор – кмет“ му беше връчен от президента на КНСБ Пламен Димитров. Освен това Радев получи и наградата „Кмет на годината – 2025“ на СБУ. Призовете са признание на СБУ за водените от Община Сливен в лицето на Стефан Радев политики в сферата на образованието и възпитанието на младото поколение.

„Наградата е признание за усилията и стремежа на Общината в лицето на господин Радев за повишаване качеството на образованието, осигуряване на нормални условия за провеждане на образователния процес в училищата и детските градини на територията на Община Сливен“, посочиха от синдиката.

От своя страна Стефан Радев благодари на организаторите за високата оценка. Той отново подчерта значението на образованието и колко то е важно за перспективното развитие на младите хора. Благодари за отдадеността на всички служители в образователната сфера. Кметът използва случая и пожела на всички светли празници, здраве и топлина.

В категория „Най-добър социален партньор – директор“ беше удостоен Димитър Добрев, директор на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“-Сливен.

Церемонията по награждаването беше част от ХIХ Национален конкурс на СБУ и XLIV Синдикален съвет на Синдиката на Българските Учители.

Сред гостите на събитието беше и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.