Сливен, кратки вечерни новини, 11.02.2026 г., сряда

Областният управител Чавдар Божурски свика заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие в Сливен.

От 12 до 14 февруари Община Сливен ще участва в международното туристическо изложение Ваканция&СПА Експо 2026 в Интер Експо Център – София.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.

Заради подмяна на уличното осветление по основни булеварди в Сливен днес и утре ще има временни ограничения на движението в определени участъци.

Симфоничният оркестър в Сливен ще представи концерта „От Европа до Новия свят“ на 26 февруари от 18:30 ч. в зала „Сливен“.

Отец Иван от квартал „Речица“ вече не е свещеник - духовникът е бил уведомен за лишаването си от сан днес.

Творческата работилница „Пътят на гроздето – от траките до Трифон Зарезан“ ще се проведе на 14 февруари 2026 г., събота, в сградата на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.