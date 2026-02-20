ПРОГРАМА НА АРХИЕРЕЙСКИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ ЗА ПЪРВАТА СЕДМИЦА НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ

20.02.2026 10:20 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Богослуженията ще бъдат възглавени от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений

23.02.2026 г. (понеделник) - Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Бургас - 17:00 ч. Велико повечерие с Канона на св. Андрей Критски I част.

24.02.2026 г. (вторник) - Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Бургас - 17:00 ч. - Велико повечерие с Канона на св. Андрей Критски II част.

25.02.2026 г. (сряда) - Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Бургас - 09:00 ч. - Архиерейска Преждеосвещена св. Литургия.

25.02.2026 г. (сряда вечерта) Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Бургас - 17:00 ч. - Велико повечерие с Канона на св. Андрей Критски III част.

26.02.2026 г. (четвъртък) - Манастир „Св. Възнесение“ - Бакаджика (Празник на св. Серафим Софийски) – 09:00 ч. Архиерейска Преждеосвещена св. Литургия.

26.02.2026 г. (четвъртък вечерта) Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Бургас - 17:00 ч. - Велико повечерие с Канона на св. Андрей Критски IV част.

27.02.2026 г. (петък) - храм „Св. Богородица“ гр. Сливен - 17:00 ч. - Малко повечерие с Богородичен акатист I статия.

28.02.2026 г. – Тодорова събота, „Тодоровото аязмо“ - 09:00 ч. - Архиерейска св. Литургия.

28.02.2026 г. – Вечерта от 17:00 ч. Беседа в Катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас с гост-лектор доц. д-р Венцислав Каравълчев.

01.03.2026 г. - Неделя Православна, Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Бургас - 09:00 ч. - Архиерейска Василиева св. Литургия.

11:00 ч. - Молебен на Неделя Православна и лития около катедралния храм.

01.03.2026 г. – Вечерта от 17:00 ч. Беседа в Катедралния храм „Св. вмчк Димитрий Солунски“ в гр. Сливен с гост-лектор доц. д-р Венцислав Каравълчев.