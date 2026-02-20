Заместник областният управител Фатме Мустафова бе гост на сесията на БЧК-Сливен

20.02.2026 15:05 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Заместник областният управител Фатме Мустафова бе гост на отчетната сесия на областното общо събрание на Български червен кръст - Сливен. Форумът се проведе днес (20 февруари). Мустафова поздрави участниците и поднесе приветствие до червенокръстците от името на областния управител Чавдар Божурски.

„Днес Вие правите равносметка на дейността си за изминалата година. Убеден съм, че е свършено много. Но най-важното е, че зад всички числа стоят човешки съдби и хора, на които сте помогнали. Да помагаш на другите е изключително благородно, особено когато се прави доброволно и безвъзмездно. Радващо е, че много от инициативите на БЧК в Сливен се осъществяват с помощта на младежи. Продължавайте да ги привличате към Вашата хуманна кауза и да ги превръщате в по-добри хора. Бъдете още по-усърдни в мисията, която сте поели.

Искам да Ви уверя, че Областна администрация Сливен и занапред ще бъде партньор, на когото можете да разчитате. За мен е чест, че работим заедно. Пожелавам успех на днешната сесия и още по-добри резултати на БЧК-Сливен през 2026 година!“ – се казва в поздравлението на областния управител Чавдар Божурски. То бе връчено от Фатме Мустафова на д-р Иван Федин – председател на БЧК-Сливен.

Сред гостите на събитието бяха още Стели Джамбазова – председател на Български младежки червен кръст, Митко Филипов – директор на БЧК-Ямбол, представители на регионални структури на държавни институции.