20.02.2026 14:52 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България

Заповед № РД-11-12-00002/19.02.2026 г. на Областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждан на търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж върху поземлен имот – частна държавна собственост, находящ се в с. Злати войвода, община Сливен