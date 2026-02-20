20.02.2026 14:57 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 42 минути | 24

Заповед № РД-11-12-00001/18.02.2026 г. на Областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 65303.58.261.1 на един етаж със ЗП 723 кв. м., предназначение: селскостопанска сграда, намиращ в поземлен имот с идентификатор 65303.58.261 – ДПФ, по КККР на с. Самуилово, община Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-158/05.03.2020 г. на ИД на АГКК.