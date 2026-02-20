ИНТЕГРИРАН УРОК ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ И БЕЛ В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

20.02.2026 15:45 , Невелина Кикьова (X СОУ )

В рамките на Националната програма „Иновации в действие“, Модул 1, Дейност 3 – „Интердисциплинарно обучение“, учениците от четвърти клас участваха в вдъхновяващ интегриран урок, който обедини знания и умения от учебните предмети „Визуално програмиране“ и „Български език и литература“. Занятието беше подготвено и проведено от учителя по визуално програмиране Станислав Донев и учителя по БЕЛ Бояна Данева.

Урокът се превърна в увлекателно образователно приключение, в което съдържанието на двата предмета се преплете по естествен и достъпен за учениците начин. Четвъртокласниците работиха по задача от областта на визуалното програмиране, свързана с управлението на герой – лъвче, което трябваше да изпълнява последователност от команди. Именно тук беше осъществена връзката с българския език: числителните имена – бройни и редни – бяха използвани като ключов инструмент при създаването на програмните стъпки.

Колко крачки трябва да направи лъвчето? Колко пъти да повтори дадено действие? Кои числителни имена са най-подходящи за точно описание на алгоритъма? Чрез тези практически задачи учениците осъзнаха, че езикът и програмирането успешно се допълват, когато учебното съдържание е поднесено по ангажиращ и смислен начин.

Интерактивният подход и творческата работа на двамата преподаватели превърнаха часа в запомнящо се образователно преживяване, което развива логическото мислене, езиковата култура и дигиталните компетентности на учениците. Децата работиха активно, демонстрираха висока мотивация и доказаха, че интердисциплинарното обучение е едновременно ефективно и вдъхновяващо.

Интегрирането на език и технологии не е просто съвременна образователна тенденция — то е естествен и устойчив път към формиране на мислещи, креативни и уверени ученици.