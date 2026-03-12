12.03.2026 11:42 , Връзки с обществеността

Обучение на тема: „Новопоявили се инфекциозни заболявания във връзка с климатичните промени“, се проведе в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”. В него взеха участие 63 професионалисти по здравни грижи. Лектор на курса за продължаващо обучение беше д-p Милена Ченкова - началник на Отделение по инфекциозни болести при МБАЛ „Д-р Иван Селимински -Сливен ”.

Новопоявилите се инфекциозни заболявания във връзка с климатичните промени представляват сериозен проблем за общественото здраве в световен мащаб. Те възникват вследствие на различни фактори като мутация на микроорганизми, глобализация, климатични промени и увеличено взаимодействие между хора и животни.

Представени бяха примери за такива заболявания като Западно Нилска треска, Чукунгуня, НИПА, ”Болест на хладилника”. Посочени бяха начините на заразяване, инкубационният период, симптомите и лечението. Разгледаха се и мерките за превенция, контрол и ролята на медицината и науката в борбата с тези заболявания.

Целта на темата беше да се подчертае, че профилактиката, превенцията и ранното откриване са основни в ограничаване на разпространението на новопоявилите се инфекциозни заболявания.

Обучението завърши с дискусия и изпитен тест. Курсът е кредитиран по ЕКС на БАПЗГ.